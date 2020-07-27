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В Нацгвардии купили офицерам квартиры, непригодные для проживания - НАБУ

Комментариев: 1
Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания, подчеркивают в НАБУ.
На покупку квартир для военных НГУ было израсходовано 17,3 млн грн бюджетных денег
На покупку квартир для военных НГУ было израсходовано 17,3 млн грн бюджетных денег
 
Представители командования Национальной гвардии вместе с предпринимателями организовали коррупционную схему закупки квартир для военнослужащих НГУ. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
 
 
По его данным, начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства Нацгвардии и начальник этого управления перечислили 17,3 млн грн за покупку квартир в Киевской области у компании, с владельцем и директором которой заранее была достигнута договоренность.
 
В документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично, подчеркнули в НАБУ. 
 
"Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - говорится в сообщении.
 
Нанесенный государству ущерб оценен в 17,3 млн грн. Двое участников преступной схемы в настоящее время скрываются от следствия и объявлены в розыск, уточнили в НАБУ.
 
 
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о хищении более 81 млн грн при строительстве жилья для военослужащих Национальной гвардии.

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, квартиры, Антикоррупционное Бюро Украины, НАБУ, Нацгвардия, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alekszandr    27.07.2020, 20:39
Оценка:  0
Alekszandr
Этому дерьму ещё и квартиры покупают?
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