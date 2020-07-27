В Нацгвардии купили офицерам квартиры, непригодные для проживания - НАБУ
Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания, подчеркивают в НАБУ.
Представители командования Национальной гвардии вместе с предпринимателями организовали коррупционную схему закупки квартир для военнослужащих НГУ. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
По его данным, начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства Нацгвардии и начальник этого управления перечислили 17,3 млн грн за покупку квартир в Киевской области у компании, с владельцем и директором которой заранее была достигнута договоренность.
В документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично, подчеркнули в НАБУ.
"Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - говорится в сообщении.
Нанесенный государству ущерб оценен в 17,3 млн грн. Двое участников преступной схемы в настоящее время скрываются от следствия и объявлены в розыск, уточнили в НАБУ.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о хищении более 81 млн грн при строительстве жилья для военослужащих Национальной гвардии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент