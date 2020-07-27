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Соцстрах пообещал выплаты семьям погибших в Харькове коммунальщиков

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В фонде также обратили внимание на то, что подобные несчастные случаи - не единичны, и призвали работодателей ответственнее подходить к безопасности сотрудников.
Родственники погибших харьковских коммунальщиков получат страховые выплаты
Родственники погибших харьковских коммунальщиков получат страховые выплаты
Корреспондент.net

Семьи погибших коммунальщиков в Харькове получат страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины в понедельник, 27 июля.

"В результате отравления канализационными газами ежегодно Фондом социального страхования Украины регистрируются производственные несчастные случаи со смертельным исходом, которые произошли при выполнении работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов, колодцев. Большая часть из них - групповые. По предварительным данным, сегодня, 27 июля, произошел групповой несчастный случай в городе Харькове, в результате которого во время ремонтных работ в колодце из-за отравления газами погибли четверо работников. Родственники умерших вследствие несчастного случая застрахованных лиц получат от Фонда социального страхования Украины страховые выплаты", - сказано в сообщении.

Основными причинами возникновения таких несчастных случаев являются:

  • неиспользование или отсутствие средств индивидуальной защиты, меры и защитного инвентаря, неудовлетворительное состояние вентиляционных систем в КНС;
  • неудовлетворительная организация проведения ремонтных и аварийных работ на водопроводных и канализационных сооружениях, а именно: допуск к выполнению работы работников без проведения соответствующего обучения по вопросам охраны труда, без оформления наряда-допуска;
  • невыполнение требований инструкций по охране труда и выполнение работ с грубыми нарушениями требований безопасности труда.

"Фонд социального страхования Украины обращается ко всем работодателям и предпринимателям, использующих наемный труд, с требованием обеспечить организацию безопасного выполнения работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов и колодцев", - добавили в соцстрахе.

Также в Фонде призвали работодателей:

  • обеспечить наличие и исправное состояние средств индивидуальной защиты для выполнения работ в колодцах (противогазы, страховочные веревки, пояса);
  • установить жесткий контроль за состоянием производственной и трудовой дисциплины во время проведения газоопасных работ, выполнением работ в колодцах по нарядам-допускам, безусловным применением СИЗ и анализом воздушной среды;
  • обеспечить работников современными СИЗ (изолирующие противогазы, газоанализаторы, самоспасатели);
  • обеспечить надлежащие условия содержания приточных и вытяжных вентиляции в КНС;
  • обеспечить качественное проведение инструктажей по охране труда работников.

Напомним, что ранее в Харькове погибли четверо коммунальщиков. Работники коммунального предприятия осуществляли ремонтные работы в коллекторе, но задохнулись газами.

Гибель коммунальщиков в Харькове: подробности

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Теги: Харьков, несчастные случаи, смерть, страхование, компенсация, выплаты, несчастный случай, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Maezztro    27.07.2020, 20:16
Оценка:  -22
Maezztro
А толку?Людей не вернуть,а наказание за их гибель в очередной раз снова никто из реально виновных не понесёт.А ведь именно неотвратимость строгого наказания всегда служит сдерживающим фактором при подобных случаях.
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