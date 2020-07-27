Соцстрах пообещал выплаты семьям погибших в Харькове коммунальщиков

В фонде также обратили внимание на то, что подобные несчастные случаи - не единичны, и призвали работодателей ответственнее подходить к безопасности сотрудников.

Семьи погибших коммунальщиков в Харькове получат страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины в понедельник, 27 июля.

"В результате отравления канализационными газами ежегодно Фондом социального страхования Украины регистрируются производственные несчастные случаи со смертельным исходом, которые произошли при выполнении работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов, колодцев. Большая часть из них - групповые. По предварительным данным, сегодня, 27 июля, произошел групповой несчастный случай в городе Харькове, в результате которого во время ремонтных работ в колодце из-за отравления газами погибли четверо работников. Родственники умерших вследствие несчастного случая застрахованных лиц получат от Фонда социального страхования Украины страховые выплаты", - сказано в сообщении.

Основными причинами возникновения таких несчастных случаев являются:

неиспользование или отсутствие средств индивидуальной защиты, меры и защитного инвентаря, неудовлетворительное состояние вентиляционных систем в КНС;

неудовлетворительная организация проведения ремонтных и аварийных работ на водопроводных и канализационных сооружениях, а именно: допуск к выполнению работы работников без проведения соответствующего обучения по вопросам охраны труда, без оформления наряда-допуска;

невыполнение требований инструкций по охране труда и выполнение работ с грубыми нарушениями требований безопасности труда.

"Фонд социального страхования Украины обращается ко всем работодателям и предпринимателям, использующих наемный труд, с требованием обеспечить организацию безопасного выполнения работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов и колодцев", - добавили в соцстрахе.

Также в Фонде призвали работодателей:

обеспечить наличие и исправное состояние средств индивидуальной защиты для выполнения работ в колодцах (противогазы, страховочные веревки, пояса);

установить жесткий контроль за состоянием производственной и трудовой дисциплины во время проведения газоопасных работ, выполнением работ в колодцах по нарядам-допускам, безусловным применением СИЗ и анализом воздушной среды;

обеспечить работников современными СИЗ (изолирующие противогазы, газоанализаторы, самоспасатели);

обеспечить надлежащие условия содержания приточных и вытяжных вентиляции в КНС;

обеспечить качественное проведение инструктажей по охране труда работников.

Напомним, что ранее в Харькове погибли четверо коммунальщиков. Работники коммунального предприятия осуществляли ремонтные работы в коллекторе, но задохнулись газами.

Гибель коммунальщиков в Харькове: подробности

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