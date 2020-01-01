Украина и Польша объединятся против СП-2

Министры иностранных дел двух стран сошлись во мнении, что строительство российского газопровода Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности Европы.

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович polskieradio.pl

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович договорились приложить максимум усилий, чтобы не допустить реализации Северного потока-2. Об этом сообщил пресс-центр украинского дипведомства в понедельник, 27 июля.

"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации", - указано в сообщении.

Также стороны на встрече в Варшаве отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"Они (Кулеба и Чапутович) согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения", - информировала пресс-служба МИД Украины.

Как сообщалось, Кулеба пребывает в Польше с двухдневным рабочим визитом.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Украина ожидает от официальной Варшавы активного участия в международном дипломатическом процессе по реинтеграции Крыма.

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