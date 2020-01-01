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На Донбассе мирный житель пострадал от обстрела - соцсети

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Обстрел был произведен со стороны позиций сепаратистов в районе поселка Трудовских - сначала из стрелкового оружия.
Пострадавший был ранен примерно 11:30 во дворе дома своей матери
Пострадавший был ранен примерно 11:30 во дворе дома своей матери
facebook.com / reutski
 
Житель Марьинки получил ранение в первый день перемирия на Донбассе в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий.
 
 
По его данным, пострадавший был ранен примерно 11:30 во дворе дома своей матери, обломком подствольной гранаты. 
 
Обстрел был произведен со стороны позиций сепаратистов в районе поселка Трудовских - сначала из стрелкового оружия, а затем рядом с ними раздался взрыв. 
 
Восток-SOS в рамках международной миссии вместе с европейскими наблюдателями фиксирует нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
 
Напомним, украинские военные во вторник, 28 июля, зафиксировали на Донбассе одно нарушение режима прекращения огня.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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