Начальник отдела земельных отношений требовал от предприниматели по тысяче долларов взятки за аренду гектара земли.

В Днепропетровской области начальника отдела объединенной территориальной общины поймали во время получения взятки, которую он требовал от фермера за выделение в аренду земли. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что злоумышленник затребовал 32 тысячи долларов США.

"По данным следствия, начальник отдела земельных отношений и охраны окружающей среды требовал от предпринимателя взятку за выделение в аренду 32 га земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

При получении средств чиновника разоблачили правоохранителями.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области чиновника поймали в момент получения взятки

Напомним, сегодня в Киеве задержали злоумышленника, который обещал за $10 тысяч добиться разрешения на похорон на закрытом кладбище.

А накануне сообщалось, что в Хмельницкой области начальника Фискальной службы задержали на взятке.

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