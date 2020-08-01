В Житомирской области при пожаре погибли 30 козлят

Тушение пожара на ферме было осложнено тем, что внутри сооружения было большое количество сена.

В Житомирской области ночью в селах Гай и Лихоселка на двух фермах произошли пожары, в результате одного из них погибло около трех десятков козлят. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 1 августа.

"31 июля в 22:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в селе Гай Житомирского района в помещении фермы. На момент прибытия отделения спасателей 2-й Государственной пожарно-спасательной части огнем было охвачено деревянную кровлю сооружения на площади 700 кв.м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение было осложнено тем, что внутри сооружения было большое количество сена, и пожар быстро набирал обороты. По предварительной информации, в загоне находилось 109 голов мелкого рогатого скота – коз и козлят.

Так, пожар локализован в 00:55 на площади 700 кв.м., ликвидация продолжалась до 5:50.

"Огнем повреждено перекрытие, внутренняя отделка и крыша, уничтожено 15 т сена и около 3 десятков козлят. Количество спасенного поголовья пока устанавливается", – добавили в ГСЧС.

Кроме того, в час ночи спасателям Чудновского района поступило сообщение о пожаре на ферме в селе Лихоселка. Отмечается, что в помещении на момент возгорания находились четыре коровы, однако владельцам удалось их быстро вывести. По прибытию спасателей огнем была охвачена крыша здания на площади около 900 кв.м.

"Увеличению масштабов пожара способствовало то, что в помещении хранилось сено и солома. Совместными усилиями в 2:20 пожар удалось локализовать, а в 6:10 – ликвидировать. Огнем повреждено перекрытие и внутренняя отделка, уничтожена крыша, 19 т соломы и 21 т сена", – отметили в ГСЧС.

Все обстоятельства и причины пожаров устанавливаются специалистами.

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