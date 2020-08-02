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Кравчук предлагает к процессу установления мира на Донбассе привлечь США

Комментариев: 4
В случае если минский формат переговоров по Донбассу зайдет в тупик, его нужно изменить, считает бывший президент Украины.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук
GLOBAL LOOK PRESS

Новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что восстановить мир на востоке страны будет сложно без участия Вашингтона. Об этом, в субботу, 1 августа, он заявил в эфире Украина 24. 

По словам Кравчука, если в формате Украина-Россия-ОБСЕ и в дальнейшем "будет патовая ситуация", то к переговорам будет необходимо привлечь США.

"Я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - пояснил он.

При этом Кравчук отметил, что сейчас там много своих проблем, в том числе коронавирус и предстоящие выборы президента страны. Однако в перспективе он хотел бы присоединения США к переговорам.

"Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - добавил первый президент.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонние контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев готов пойти на компромисс в вопросах особой системы управления и свободной экономической зоны на территории Донбасса.

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Теги: США, Кравчук, переговоры, донбасс, Леонид Кравчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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myerdfew    02.08.2020, 07:37
Оценка:  -20
myerdfew
И Китай за одно.
Shaab    02.08.2020, 01:23
Оценка:  +4
Shaab
Не раніше, ніж Трамп піде з поста Президента прямим ходом до в'язниці. Його путін міцно за фаберже тримає, так що нічого хорошого для України від цих переговорів за участю США не буде. А от той, хто після нього прийде, просто змушений буде грати проти росії.
Хюндай    02.08.2020, 00:51
Оценка:  0
Хюндай
Он первый кашу заварил ему и разруливать.
colavova    02.08.2020, 02:10
Оценка:  +2
colavova
ты про горбатого?
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