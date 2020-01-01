МИД уточнил, когда Иран заплатит за сбитый Боинг

Выплате компенсаций должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.

Компенсации жертвам катастрофы самолета Боинг авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными, будут рассчитываться после получения Украиной полной информации об обстоятельствах инцидента. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24.

Он уточнил, что выплате компенсаций также должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.

"Мяч сейчас находится на иранской стороне", - отметил Енин. По его словам, Украина довольна тем, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ.

Напомним, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.

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