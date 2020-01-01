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МИД уточнил, когда Иран заплатит за сбитый Боинг

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Выплате компенсаций должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.
Иран подтвердил готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ
Иран подтвердил готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ
twitter.com/CGTNOfficial
 
Компенсации жертвам катастрофы самолета Боинг авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными, будут рассчитываться после получения Украиной полной информации об обстоятельствах инцидента. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24.
 
 
Он уточнил, что выплате компенсаций также должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.
 
"Мяч сейчас находится на иранской стороне", - отметил Енин. По его словам, Украина довольна тем, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ. 
 
Напомним, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, МИД Украины, МИД, МАУ, сбит боинг
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Источник: korrespondent.net

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