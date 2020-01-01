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На Донбассе за неделю произошло 14 обстрелов

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Факты вооруженной провокации зарегистрированы в районе ответственности оперативно-тактических группировок Восток и Север.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано
 
В течение уходящей недели на Донбассе зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщило командование Операции объединенных сил. 
 
 
Факты вооруженной провокации зарегистрированы в районе ответственности оперативно-тактических группировок Восток и Север. 
 
Стрельба в разные дни недели велась по позициям сил ООС вблизи поселков Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. 
 
Противник в основном применял стрелковое вооружение, в некоторых случаях использовались гранатометы. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано. 
 
С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. 
 
За 1 августа незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня в районе поселка Пески возле Донецка. Нарушения выражались в неприцельных обстрелах из стрелкового оружия. 
 
Как сообщалось, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

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Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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