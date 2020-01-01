На Донбассе за неделю произошло 14 обстрелов
Факты вооруженной провокации зарегистрированы в районе ответственности оперативно-тактических группировок Восток и Север.
В течение уходящей недели на Донбассе зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщило командование Операции объединенных сил.
Факты вооруженной провокации зарегистрированы в районе ответственности оперативно-тактических группировок Восток и Север.
Стрельба в разные дни недели велась по позициям сил ООС вблизи поселков Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески.
Противник в основном применял стрелковое вооружение, в некоторых случаях использовались гранатометы. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
За 1 августа незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня в районе поселка Пески возле Донецка. Нарушения выражались в неприцельных обстрелах из стрелкового оружия.
Как сообщалось, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
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