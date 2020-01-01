Украинских политзаключенных в РФ посетят консулы

Сотрудники Генконсульства проверят условия содержания и состояние здоровья заключенных, а также передадут им письма от родных.

На предстоящей неделе консулы проведут встречи с 19 украинскими политзаключенными, удерживаемыми в следственных изоляторах Ростова-на-Дону. Об этом сообщил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский в воскресенье, 2 августа, в эфире Громадського радио.

"Мы посетим наших граждан, которые Россией безосновательно обвиняются в терроризме, из числа алуштинской, белгородской, 2-й бахчисарайской, красногвардейской групп Хизб ут-Тахрир. А также Олега Приходько из города Саки, из-за проукраинских взглядов которого ФСБ сфабриковано дело о подготовке теракта", - заявил Малышевский.

По словам чиновника, консулы проверят условия содержания и состояние здоровья заключенных, поделятся новостями с родины, принесут письма от родных и поздравят с Курбан-байрамом крымских татар.

"У меня с коллегами будет возможность рассказать о работе восстановленной в МИД Украины Платформы международной адвокации освобождения политзаключенных, следующих шагах органов государственной власти, причастных к этому сложному процессу", - подчеркнул генконсул.

Также он отметил, что все 19 заключенных получат от ведомства материальную помощь.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце мая родственники заключенных в РФ призвали украинские власти рассказать о перспективах обмена по формуле "всех на всех" и возвращения из РФ их родных.

Ранее Верховная Рада приняла постановление об обращении к международному сообществу из-за политического преследования украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet