Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Раскрыт секрет появления фигуры гигантской бутылки в поле под Киевом

Комментариев: 1
Изображение гигантской бутылки на поле создали пять комбайнов в ходе съемок промо-ролика. Одновременно был установлен новый национальный рекорд Украины.

Изображение гигантской бутылки на пшеничном поле под Киевом, о появлении которого в понедельник утром сообщили интернет-СМИ Украины, было создано во время съемок промо-ролика одного из водочных брендов. Об этом сообщили представители бренда, показав, что получилось в результате съемок.

Также они со ссылкой на Национальный реестр рекордов Украины сообщили, что в ходе съемок ролика был установлен новый национальный рекорд Украины.

Размер изображения, созданного одновременно пятью комбайнами путем покоса, составил 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это крупнейшая фигура, созданная в Украине на пшеничном поле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: алкоголь, Киев, рекорд, видео, бренд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Michael2811    03.08.2020, 19:20
Оценка:  -22
Michael2811
Вот это другое дело!!!!! Новый национальный рекорд Украины!!!!! Слава Украине!!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь