Раскрыт секрет появления фигуры гигантской бутылки в поле под Киевом

Изображение гигантской бутылки на поле создали пять комбайнов в ходе съемок промо-ролика. Одновременно был установлен новый национальный рекорд Украины.

Изображение гигантской бутылки на пшеничном поле под Киевом, о появлении которого в понедельник утром сообщили интернет-СМИ Украины, было создано во время съемок промо-ролика одного из водочных брендов. Об этом сообщили представители бренда, показав, что получилось в результате съемок.

Также они со ссылкой на Национальный реестр рекордов Украины сообщили, что в ходе съемок ролика был установлен новый национальный рекорд Украины.

Размер изображения, созданного одновременно пятью комбайнами путем покоса, составил 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это крупнейшая фигура, созданная в Украине на пшеничном поле.

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