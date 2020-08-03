Стало известно количество безработных украинцев

С начала карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев, но в последние время рост числа безработных замедлился.

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев unn.com.ua

Статус безработного имеют 506 тысяч украинцев, из них помощь по безработице получают 426 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости в понедельник, 3 августа.

С января по июль 2020 года услугами службы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, которые искали работу, из них почти 900 тысяч имели статус зарегистрированного безработного. При содействии центров занятости было трудоустроено 370 тысяч граждан, из них 220 тысяч зарегистрированных безработных.

При этом с начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тысяч человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее в последнее время рост количества зарегистрированных безработных замедлился. В апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тысяч человек, в июле - 68 тысяч.

Среди 506 тысяч безработных:

мужчины - 211 тысяч (или 42%), женщины - 295 тыс. человек (58%);

31% - до 35 лет; 29% - от 35 до 45 лет; 26% - от 45 до 55 лет, 14% - в возрасте свыше 55 лет;

51% - высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - общее среднее образование.

Напомним, что ранее Нацбанк ухудшил прогноз по безработице. Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы.

Также сообщалось, что новый министр обещает полмиллиона рабочих мест. Кабмин сегодня утвердил постановление о создании нового министерства и прогноз его главы Уруского.

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