На Закарпатье разрешили возобновить работу детсадов

Регион отнесли к "желтой" зоне, что позволяет открыться детским садам, но только с соблюдением всех условий гигиены.

На Закарпатье позволили работу детсадов кадр из видео

В Закарпатской области разрешили работать детским садам, которые обеспечат дезинфекцию, температурный скрининг и средства индивидуальной защиты для работников. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров после заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС в понедельник, 3 августа.

"Закарпатье отнесено к "желтой" зоне из-за ситуации с распространением заболеваемости коронавирусом. Таким образом, в области могут работать детские сады. Это решение было утверждено на заседании комиссии ТЭБ и ЧС Закарпатского областного совета", - сказал Петров.

Чиновник добавил, что ответственность за соблюдение режима карантина в детсадах лежит на руководстве местных администраций и детских садов.

Напомним, что ранее Тернополь отказался ужесточать карантин. Депутаты горсовета признали "неправомерным" требование Кабмина, а мэр пообещал защиту предпринимателям, которые откажутся прекращать работу. Аналогичное обещание бизнесу дал и мэр Луцка, который также попал в "красный список".

Также сообщалось, что Луцк отказался вводить жесткий карантин вопреки требованию МОЗ. Ранее Минздрав отнес город к "красной зоне" по эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Тарифы, штрафы, карантин. Что изменилось с августа

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet