СБУ перехватила контрабанду ценной древесины, которую везли в ЕС

Бизнесмены решили нарушить мораторий на экспорт ценной древесины и пытались выдать ее за дешевое сырье.

СБУ блокировала схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород из Закарпатской области в страны Евросоюза. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенные декларации данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья.

На пункте пропуска “Ужгород“ сотрудники СБУ предупредили очередную нелегальную поставку за рубеж. В грузовом автомобиле, следовавшем в Европу, правоохранители обнаружили ценные породы деревьев стоимостью почти 800 000 гривен.

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Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде леса.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов. Только за август-сентябрь 2019 было вырублено свыше 300 деревьев различных пород стоимостью почти 2,5 млн грн.