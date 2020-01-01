Объем денежных переводов из-за границы начал расти

В июне этого года неформальными каналами в Украину было переведено 219 млн долларов, сообщили в НБУ.

Объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил 856 млн долларов и это на 6,3% больше, чем в мае (805 млн долларов) и на 7,8% больше, чем в апреле текущего года (794 млн долларов). Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка.

Однако за январь-июнь 2020 года объем переводов (5365 млн долларов) на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5576 млн долларов).

При этом в июне прошлого года объем переводов был 936 млн долларов. Таким образом, за последний год переводы упали на 8,5%.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июне 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 219 млн долларов.

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