Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Объем денежных переводов из-за границы начал расти

Комментариев: 0
В июне этого года неформальными каналами в Украину было переведено 219 млн долларов, сообщили в НБУ.
Объем переводов начал расти
Объем переводов начал расти
moneyveo
 
Объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил 856 млн долларов и это на 6,3% больше, чем в мае (805 млн долларов) и на 7,8% больше, чем в апреле текущего года (794 млн долларов). Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка.
 
Однако за январь-июнь 2020 года объем переводов (5365 млн долларов) на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5576 млн долларов).
 
При этом в июне прошлого года объем переводов был 936 млн долларов. Таким образом, за последний год переводы упали на 8,5%.
 
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июне 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 219 млн долларов.
 
 
Также сообщалось, что в НБУ назвали объем частных денежных переводов с начала года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: заробитчане, Нацбанк, денежный перевод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь