Кравчук объяснил включение Фокина в ТКГ по Донбассу

Необходимо использовать все имеющиеся возможности для достижения успеха на переговорах, полагает глава украинской делегации в ТКГ.

Включение экс-премьера Витольда Фокина в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе будет способствовать прогрессу в переговорах. Такое мнение во вторник, 4 августа, выразил глава украинской делегации Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

"Нельзя что-то сделать на Донбассе, не зная требований и желаний людей там. А Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше. А если человек получает информацию - он сразу может принимать более правильные решения. Нам нужно применять все возможности. Мир - это главное", - сказал он.

Ранее Кравчук заявил, что власти Украины не отказываются от формулы Штаймайера при урегулировании конфликта на Донбассе, но необходимо решить, как ее имплементировать.

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