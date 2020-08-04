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Кравчук объяснил включение Фокина в ТКГ по Донбассу

Комментариев: 1
Необходимо использовать все имеющиеся возможности для достижения успеха на переговорах, полагает глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук надеется на помощь Фокина в поисках компромиссов
Кравчук надеется на помощь Фокина в поисках компромиссов
facebook.com/1leonidkravchuk
 
Включение экс-премьера Витольда Фокина в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе будет способствовать прогрессу в переговорах. Такое мнение во вторник, 4 августа, выразил глава украинской делегации Леонид Кравчук в эфире  телеканала 112 Украина.
 
"Нельзя что-то сделать на Донбассе, не зная требований и желаний людей там. А Витольд Павлович может сделать такие шаги, которые позволят узнать больше. А если человек получает информацию - он сразу может принимать более правильные решения. Нам нужно применять все возможности. Мир - это главное", - сказал он.
 
Ранее Кравчук заявил, что власти Украины не отказываются от формулы Штаймайера при урегулировании конфликта на Донбассе, но необходимо решить, как ее имплементировать.
 
Напомним, новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что восстановить мир на востоке страны будет сложно без участия Вашингтона.

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Теги: Кравчук, переговоры, Леонид Кравчук, переговоры на Донбассе, переговоры в Минске
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    04.08.2020, 21:15
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Давай, старый идиот, Шербицкого еще включи
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