Зеленский выразил соболезнования погибшим в Бейруте

Президет заявил, что глубоко шокирован новостями о страшных взрыва в Бейруте и большом количестве жертв.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагический инцидент в Бейруте, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрыва в Бейруте и большом количестве жертв. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил он.

Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. На кадрах видео виден сильный взрыв и большие клубы дыма. По данным ливанского Красного креста и полумесяца при взрыве в Бейруте пострадало более трех тысяч человек. Минздрав страны сообщил о 50 погибших. Отметим, что в китайском городе Тяньцзинь12 августа 2015 года прогремели два взрыва общей мощностью 24 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 114 человек, 70 человек пропали без вести, еще 698 человек оказались в больницах. Руководители компании "Жуйхай", на складе которой в китайском городе Тяньцзинь прогремел мощный взрыв, были задержаны.

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