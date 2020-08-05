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Зеленский выразил соболезнования погибшим в Бейруте

Комментариев: 1
Президет заявил, что глубоко шокирован новостями о страшных взрыва в Бейруте и большом количестве жертв.
Зеленский пожелал скорейшего выздоровления раненым
Зеленский пожелал скорейшего выздоровления раненым
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагический инцидент в Бейруте, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.   
 
 
"Глубоко шокирован новостями о страшных взрыва в Бейруте и большом количестве жертв. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил он.
 
Как сообщалось, в Бейруте произошел сильный взрыв. На кадрах видео виден сильный взрыв и большие клубы дыма.
 
По данным ливанского Красного креста и полумесяца при взрыве в Бейруте пострадало более трех тысяч человек. Минздрав страны сообщил о 50 погибших.
 
Отметим, что в китайском городе Тяньцзинь12 августа 2015 года прогремели два взрыва общей мощностью 24 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 114 человек, 70 человек пропали без вести, еще 698 человек оказались в больницах.
 
Руководители компании "Жуйхай", на складе которой в китайском городе Тяньцзинь прогремел мощный взрыв, были задержаны. 

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Теги: Ливан, взрыв, соболезнования, инцидент, Владимир Зеленский, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ipkiev    05.08.2020, 07:34
Оценка:  +14
ipkiev
ЗЕЮЩЬ вовик ты лох.
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