Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У НАБУ забирают дело Окружного админсуда Киева

Комментариев: 7
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова.
НАБУ подозревает судей ОАСК во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений
НАБУ подозревает судей ОАСК во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений
rbc.ua
 
Печерский районный суд Киева постановил передать расследование уголовного производства в отношении судей Окружного административного суда Киева от НАБУ другому силовому органу. Об этом в среду, 5 августа, сообщило Национальное антикоррупционное бюро. 
 
 
По его данным, суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова.
 
По мнению НАБУ, приняв такое решение, Печерский райсуд вышел за пределы своих полномочий.
 
В связи с этим НАБУ готовит жалобу на судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует в Высшем антикоррупционном суде принятое постановление о передаче уголовного производства.
 
Как известно, 17 июля в Окружном админсуде прошли обыски. В  этот же день НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, уголовное дело, уголовное производство, НАБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
vicinq    05.08.2020, 20:23
Оценка:  0
vicinq
Бигмир ЗАГЛЮЧИЛ
vicinq    05.08.2020, 20:21
Оценка:  +2
vicinq
Да судьи друг друга покрывают . Судейская МАФИЯ . Рубить руки и ноги таким судьям .
vicinq    05.08.2020, 20:21
Оценка:  +2
vicinq
Да судьи друг друга покрывают . Судейская МАФИЯ . Рубить руки и ноги таким судьям .
vicinq    05.08.2020, 20:21
Оценка:  +2
vicinq
Да судьи друг друга покрывают . Судейская МАФИЯ . Рубить руки и ноги таким судьям .
vicinq    05.08.2020, 20:21
Оценка:  +1
vicinq
Да судьи друг друга покрывают . Судейская МАФИЯ . Рубить руки и ноги таким судьям .
vicinq    05.08.2020, 20:21
Оценка:  +1
vicinq
Да судьи друг друга покрывают . Судейская МАФИЯ . Рубить руки и ноги таким судьям .
Виктор    05.08.2020, 20:18
Оценка:  +2
Виктор
Судья решил, чтобы это дело рассматривало ФСБ.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь