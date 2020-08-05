У НАБУ забирают дело Окружного админсуда Киева

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова.

НАБУ подозревает судей ОАСК во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений rbc.ua

Печерский районный суд Киева постановил передать расследование уголовного производства в отношении судей Окружного административного суда Киева от НАБУ другому силовому органу. Об этом в среду, 5 августа, сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

По его данным, суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова.

По мнению НАБУ, приняв такое решение, Печерский райсуд вышел за пределы своих полномочий.

В связи с этим НАБУ готовит жалобу на судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует в Высшем антикоррупционном суде принятое постановление о передаче уголовного производства.

Как известно, 17 июля в Окружном админсуде прошли обыски. В этот же день НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям.

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