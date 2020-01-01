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СБУ обыскивает в Виннице центр, отвечающий за коммуналку

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Группа силовиков начала изымать документы и выносить оборудование из центра муниципальных систем управления, утверждают СМИ.
В СБУ уточнили, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о растрате и хищении имущества
В СБУ уточнили, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о растрате и хищении имущества
33kanal.com
 
Сотрудники СБУ пришли с обыском в офис предприятия Центре муниципальных систем управления, обеспечивающего централизованное формирование единого счета за жилищно-коммунальные услуги и доставку платежек жителям Винницы. Об этом в среду, 5 августа, сообщил местный 33 канал.
 
 
"Группа силовиков, которые не представились и не предоставили никаких документов или разрешений, начала изымать документы и выносить оборудование из центра муниципальных систем управления", - говорится в сообщении.
 
В свою очередь, управление СБУ в Винницкой области 5 августа сообщило о проведении в Виннице ряда обысков, не указав название предприятия.
 
 
В СБУ уточнили, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о растрате и хищении имущества должностными лицами путем злоупотребления властью (ч.5 ст.191 УК).
 
 
Ранее сотрудники СБУ проводили массовые обыски в Днепре в рамках уголовного производства о противоправном поглощении и доведении до банкротства днепропетровского облавтодора.

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Теги: СБУ, Винница, обыск, обыски
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Источник: korrespondent.net

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