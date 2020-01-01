СБУ обыскивает в Виннице центр, отвечающий за коммуналку

Группа силовиков начала изымать документы и выносить оборудование из центра муниципальных систем управления, утверждают СМИ.

В СБУ уточнили, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о растрате и хищении имущества 33kanal.com

Сотрудники СБУ пришли с обыском в офис предприятия Центре муниципальных систем управления, обеспечивающего централизованное формирование единого счета за жилищно-коммунальные услуги и доставку платежек жителям Винницы. Об этом в среду, 5 августа, сообщил местный 33 канал.

"Группа силовиков, которые не представились и не предоставили никаких документов или разрешений, начала изымать документы и выносить оборудование из центра муниципальных систем управления", - говорится в сообщении.

В свою очередь, управление СБУ в Винницкой области 5 августа сообщило о проведении в Виннице ряда обысков, не указав название предприятия.

В СБУ уточнили, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о растрате и хищении имущества должностными лицами путем злоупотребления властью (ч.5 ст.191 УК).

Ранее сотрудники СБУ проводили массовые обыски в Днепре в рамках уголовного производства о противоправном поглощении и доведении до банкротства днепропетровского облавтодора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet