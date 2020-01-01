Замглавы Офиса президента стал замминистра времен Януковича
Назначенный Олег Татаров будет формировать государственную политику в сфере правоохранительной деятельности.
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя офиса президента Олега Татарова, который в 2011-2014 годах занимал должность заместителя главы МВД. Об назначении в среду, 5 августа, сообщил офис президента.
К компетенции Олега Татарова будет относиться сфера правоохранительных органов, экспертно-аналитическое обеспечение работы офиса президента.
Олег Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат.
Работал в органах внутренних дел с 1999 года, в частности занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД Украины.
С 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.
В 2016 году из-за Татарова, который защищал интересы депутата Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадима Новинского, произошел конфликт между тогдашним генеральным прокурором Юрием Луценко и Новинским.
Луценко сделал оскорбительно высказался об адвокате, после чего Новинский заявил о готовности отстаивать честь и достоинство своего адвоката через суд.
Напомним, в феврале президент уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Отметим, что фамилия Ермака стала скандальной из-за его родного брата Дениса Ермака, который известен историей с "пленками".
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