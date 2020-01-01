Медведчук и Кузьмин написали запросы спикеру и в ГПУ

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин подготовили запрос спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Аналогичный запрос отправлен и в ГПУ.

Об этом сообщается на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Народный депутат заявил, что обращение касается деятельности высших украинских чиновников в 2014 году. Речь идет про Петра Порошенко и Александра Турчинова.

“В 2014 году спикер Рады Турчинов и президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР“ - говорится в сообщении Кузьмина.