Центры занятости в Украине восстанавливают личный прием граждан

Теперь украинцы смогут воспользоваться услугами центра не только онлайн. Людей будут обслуживать, соблюдая все правила карантина.

В Украине центры занятости снова начинают лично принимать граждан и возвращаются к обычному режиму работы. Об этом пишет правительственный портал в четверг, 6 августа.

"Центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил", - сказано в сообщении.

Речь идет о всех центрах занятости и филиалах, расположенных в зеленой зоне уровня эпидемической опасности. При это продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены желтый, оранжевый или красный уровень опасности.

"Такие отдельные территории, по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области", - добавили в Кабмине.

Ранее стало известно количество безработных украинцев. С начала карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев, но в последние время рост числа безработных замедлился.

Также Нацбанк ухудшил прогноз по безработице. Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы.

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