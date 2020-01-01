СБУ провела антитеррористические учения на военном объекте
Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Одесской области провела учения на одном из военных объектов, расположенном на территории области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ области.
В тренировках, которые произошли в условиях, максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, ГСЧС и Национальной полиции.
Участники учений выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасных объектов.
Также подразделения отработали алгоритм действий по выявлению и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов.
Представители органов местного самоуправления отрабатывали вопросы оповещения и эвакуации граждан.
Cмотрите фотогалерею: СБУ провела антитеррористические учения на военном объекте
Напомним, в Германии начались многонациональные учения Saber Junction-2020 с участием львовских десантников 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
Также сообщалось, что в Астраханской области России на полигоне Капустин Яр отработано нанесение массированного ракетного удара комплексами Искандер.
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