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СБУ провела антитеррористические учения на военном объекте

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Подразделения силовиков выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасных объектов.
Учения СБУ в Одесской области
Учения СБУ в Одесской области
СБУ

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Одесской области провела учения на одном из военных объектов, расположенном на территории области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ области.

В тренировках, которые произошли в условиях, максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, ГСЧС и Национальной полиции.

Участники учений выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасных объектов.

Также подразделения отработали алгоритм действий по выявлению и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов.

Представители органов местного самоуправления отрабатывали вопросы оповещения и эвакуации граждан.

Напомним, в Германии начались многонациональные учения Saber Junction-2020 с участием львовских десантников 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщалось, что в Астраханской области России на полигоне Капустин Яр отработано нанесение массированного ракетного удара комплексами Искандер.

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Теги: СБУ, учения, Одесская область, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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