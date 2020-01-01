Подразделения силовиков выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасных объектов.

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Одесской области провела учения на одном из военных объектов, расположенном на территории области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ области.

В тренировках, которые произошли в условиях, максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, ГСЧС и Национальной полиции.

Участники учений выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасных объектов.

Также подразделения отработали алгоритм действий по выявлению и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов.

Представители органов местного самоуправления отрабатывали вопросы оповещения и эвакуации граждан.

Cмотрите фотогалерею: СБУ провела антитеррористические учения на военном объекте

Напомним, в Германии начались многонациональные учения Saber Junction-2020 с участием львовских десантников 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщалось, что в Астраханской области России на полигоне Капустин Яр отработано нанесение массированного ракетного удара комплексами Искандер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet