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"Прослушка" журналиста: подробности от полиции

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Прослушивающих устройств полиция не нашла, но намерена провести экспертизу обнаруженного отверстия.
Полиция проведет повторный осмотр чердака
Полиция проведет повторный осмотр чердака
facebook.com/natalie.sedletska
Полиция не обнаружила прослушивающих средств в доме у журналиста "Схем" Михаила Ткача, сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу, 8 августа.
 
 
"Сегодня утром в полицию Киева обратился мужчина и сообщил, что в своей квартире на улице Ольжича он обнаружил повреждения в потолке и, возможно, прослушивающего устройства. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания: никаких повреждений или технических средств там не обнаружили". - говорится в сообщении.
 
Чтобы выяснить, был ли там установлено прослушивающее устройство, запланирован повторный осмотр и судебных экспертизы.
 
По данному факту начато уголовное производство по статье нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 182). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. 
 
Сами журналисты ожидали, что полиция откроет дело по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь.
 

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Теги: Киев, полиция, журналист, Журналисты, прослушка
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Источник: korrespondent.net

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