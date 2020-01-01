"Прослушка" журналиста: подробности от полиции

Прослушивающих устройств полиция не нашла, но намерена провести экспертизу обнаруженного отверстия.

Полиция не обнаружила прослушивающих средств в доме у журналиста "Схем" Михаила Ткача, сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу, 8 августа.

"Сегодня утром в полицию Киева обратился мужчина и сообщил, что в своей квартире на улице Ольжича он обнаружил повреждения в потолке и, возможно, прослушивающего устройства. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания: никаких повреждений или технических средств там не обнаружили". - говорится в сообщении.

Чтобы выяснить, был ли там установлено прослушивающее устройство, запланирован повторный осмотр и судебных экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство по статье нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 182). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сами журналисты ожидали, что полиция откроет дело по статьям препятствования профессиональной журналистской деятельности, незаконный сбор информации, вмешательство в частную жизнь.

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