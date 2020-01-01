В ДТП на Житомирщине погибли пассажиры маршрутки

Водитель грузовика не справился с управлением. В результате аварии водитель микроавтобуса и пассажиры погибли.

В Коростенском районе Житомирской области грузовик столкнулся с маршруткой, погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров", - рассказали в полиции.

Известно, что водитель маршрутки и трое пассажиров погибли.

ДТП произошло около 17.00 8 августа. На месте происшествия работают правоохранители.

Также сообщалось, что под Николаевом в масштабном ДТП пострадал ребенок.

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