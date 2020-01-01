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В ДТП на Житомирщине погибли пассажиры маршрутки

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Водитель грузовика не справился с управлением. В результате аварии водитель микроавтобуса и пассажиры погибли.
Погибли трое пассажиров маршрутки
Погибли трое пассажиров маршрутки
zn.ua
 
В Коростенском районе Житомирской области грузовик столкнулся с маршруткой, погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
 
"По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров", - рассказали в полиции.
 
Известно, что водитель маршрутки и трое пассажиров погибли.
 
ДТП произошло около 17.00 8 августа. На месте происшествия работают правоохранители.
 
Напомним, внедорожник протаранил легковушку под Киевом, трое погибших.
 
Также сообщалось, что под Николаевом в масштабном ДТП пострадал ребенок.

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Теги: ДТП, авария, полиция, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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