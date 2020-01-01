Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шмыгаль рассказал о работе школ в условиях пандемии

Комментариев: 0
Глава правительства утверждает, что с 1 сентября дети пойдут в школы и только в регионах красной зоны возможен карантин.
Обучение начнется 1 сентября
Обучение начнется 1 сентября
АР
 
Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что 1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщила Радіо Свобода.
 
По словам Шмыгаля, правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса в школах. 
 
"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", - сообщил премьер.
 
При этом в регионах с "красными" ограничениями в школах будут вводить стандартный карантин на 2 недели (дети будут учиться дома дистанционно). В правительстве рассчитывают, что после такого двухнедельного карантина дети снова пойдут в школу.
 
Как сообщалось, дистанционное обучение в Украине поддерживает только треть населения.
 
Напомним, в Министерстве образования назвали даты старта обучения в ВУЗах.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: школы, обучение, карантин, Денис Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь