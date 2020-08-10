Мининфраструктуры намерено задействовать спутники для борьбы с контрабандой

Современные спутниковые сервисы позволяют также контролировать состояние объектов инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что спутниковые сервисы могут помочь в борьбе с контрабандой на море, незаконной добычей природных ресурсов и для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Мы должны заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать те современные ресурсы и технологии, которые призваны защищать и улучшать нашу инфраструктуру. Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, пресекать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками", - заявил Криклий.

По его словам, современные спутниковые сервисы позволяют контролировать также состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их качественное строительство.

Министр инфраструктуры отметил, что заинтересован в сотрудничестве с Государственным космическим агентством, и подчеркнул, что использование современных спутниковых сервисов будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, даст возможность предупреждать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.

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