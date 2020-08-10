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Мининфраструктуры намерено задействовать спутники для борьбы с контрабандой

Комментариев: 1
Современные спутниковые сервисы позволяют также контролировать состояние объектов инфраструктуры.
Криклий сообщил о планах Мининфраструктуры
Криклий сообщил о планах Мининфраструктуры
mtu.gov.ua
 
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что  спутниковые сервисы могут помочь в борьбе с контрабандой на море, незаконной добычей природных ресурсов и для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
 
 
"Мы должны заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать те современные ресурсы и технологии, которые призваны защищать и улучшать нашу инфраструктуру. Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, пресекать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками", - заявил Криклий.
 
По его словам, современные спутниковые сервисы позволяют контролировать также состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их качественное строительство.
 
Министр инфраструктуры отметил, что заинтересован в сотрудничестве с Государственным космическим агентством, и подчеркнул, что использование современных спутниковых сервисов будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, даст возможность предупреждать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.
 
 
 

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Теги: спутник, контрабанда, добыча, Мининфраструктуры, Криклий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    10.08.2020, 21:05
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Какие спутники, идиот зеленый?
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