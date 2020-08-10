Мининфраструктуры намерено задействовать спутники для борьбы с контрабандой
Современные спутниковые сервисы позволяют также контролировать состояние объектов инфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что спутниковые сервисы могут помочь в борьбе с контрабандой на море, незаконной добычей природных ресурсов и для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Мы должны заимствовать лучший зарубежный опыт и использовать те современные ресурсы и технологии, которые призваны защищать и улучшать нашу инфраструктуру. Сегодня спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, заходящие в порты оккупированного Крыма, пресекать добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками", - заявил Криклий.
По его словам, современные спутниковые сервисы позволяют контролировать также состояние дорог, мостов, зданий и других важных объектов, их качественное строительство.
Министр инфраструктуры отметил, что заинтересован в сотрудничестве с Государственным космическим агентством, и подчеркнул, что использование современных спутниковых сервисов будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, даст возможность предупреждать те или иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Кроме этого, данные спутников можно использовать для создания транспортной модели Украины.
Как сообщалось ранее, лидерами контрабанды в Украине стал кокаин и табак.
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