Минфин сообщил о сокращении прибыли госбанков

Во втором квартале этого года на фоне пандемии коронавируса наблюдалось снижение спроса на кредиты.

Четыре банка государственного сектора за шесть месяцев этого года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн и это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 19,55 млрд грн. Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

Сокращение прибыли связывают с ростом расходов на формирование резервов банков.

Кроме того, во втором квартале 2020 году на фоне пандемии COVID-19 наблюдалось снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 млрд грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно данным финансовой отчетности, три банка получили прибыль, в частности:

ПриватБанк - 14,037 млрд грн (18,289 млрд грн в первом полугодии 2019 года),

Укргазбанк - 437 млн грн (276 млн грн в первом полугодии 2019 года),

Ощадбанк - 3,593 млрд грн (122 млн грн в первом полугодии 2019 года).

Кроме того, Укрэксимбанк получил 1,917 млрд грн убытка (862 млн грн прибыли в первом полугодии 2019 года).

Чистые активы государственных банков выросли с начала года на 37,435 млрд грн до 862,081 млрд грн. В течение полугодия количество отделений сократилось с 5,2 тысяч до 4,9 тысяч, количество сотрудников - с 59,0 до 57,9 человек.

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