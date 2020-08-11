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Минфин сообщил о сокращении прибыли госбанков

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Во втором квартале этого года на фоне пандемии коронавируса наблюдалось снижение спроса на кредиты.
За пол года банки заработали 16,15 млрд грн
За пол года банки заработали 16,15 млрд грн
Корреспондент.net
 
Четыре банка государственного сектора за шесть месяцев этого года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн и это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 19,55 млрд грн. Об этом говорится в отчете Министерства финансов.
 
Сокращение прибыли связывают с ростом расходов на формирование резервов банков.
 
Кроме того, во втором квартале 2020 году на фоне пандемии COVID-19 наблюдалось снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 млрд грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
 
Согласно данным финансовой отчетности, три банка получили прибыль, в частности:
 
ПриватБанк - 14,037 млрд грн (18,289 млрд грн в первом полугодии 2019 года),
 
Укргазбанк - 437 млн грн (276 млн грн в первом полугодии 2019 года),
 
Ощадбанк - 3,593 млрд грн (122 млн грн в первом полугодии 2019 года).
 
Кроме того, Укрэксимбанк получил 1,917 млрд грн убытка (862 млн грн прибыли в первом полугодии 2019 года).
 
Чистые активы государственных банков выросли с начала года на 37,435 млрд грн до 862,081 млрд грн. В течение полугодия количество отделений сократилось с 5,2 тысяч до 4,9 тысяч, количество сотрудников - с 59,0 до 57,9 человек.
 
Ранее Корреспондент писал, что ПриватБанк обвалил полугодовую прибыль.
 
Еще сообщалось, что в Украине за три месяца закрылось более 300 отделений банков.

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Теги: банки, Минфин, прибыль, убытки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    11.08.2020, 21:07
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ага. А придурковатый Бубочка на этом фоне собирается снизить ипотеку. Дурного могила исправит.
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