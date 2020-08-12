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НАБУ: В деле Роттердам+ доказан ущерб на 39 млрд грн

Комментариев: 7
Экспертное подтверждение правильности определения размера всего ущерба еще продолжается, уточнили в НАБУ.
По формуле Роттердам+ энергетики платили за более дешевый украинский уголь как за импортный
По формуле Роттердам+ энергетики платили за более дешевый украинский уголь как за импортный
Getty Images
 
Информация о якобы отсутствии экспертизы, подтверждающей размер нанесенного ущерба государству в деле о формуле Роттердам+, по которой цена украинского угля считалась как импортного - не соответствует действительности. Об этом в среду, 12 августа, сообщило НАБУ. 
 
Расследование в отношении чиновников Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, подчеркивают в НАБУ.   
 
"В рамках расследования НАБУ и САП провели все необходимые следственно-процессуальные действия по установлению криминального правонарушения подозреваемыми", - отмечается в заявлении.
 
Также НАБУ обратилось с запросами в иностранные юрисдикции, учитывая финансовые операции группы компаний, проходящих по делу на международном рынке.
 
НАБУ отмечает, что ущерб, нанесенный 2016-2017 годы от действия формулы Роттердам+ государственными экспертами оценивается в 18 млрд грн. Экономические последствия всего периода действия формулы Роттердам+ в 2016-2019 года оценены в 39 млрд грн.
 
Экспертное подтверждение правильности определения размера всего ущерба еще продолжается, уточнили в НАБУ.
 
Как сообщалось, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование по делу Роттердам+ до получения ответов на международные запросы НАБУ.
 
Напомним, в НАБУ разъяснили позицию по Роттердам+. У детективов бюро нет претензий к стоимости угля, но есть замечания по логистическим затратам на его транспортировку и перевалку.

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Теги: уголовное дело, расследование, Роттердам, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Путин-Xyйло    12.08.2020, 21:08
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А есть сравнение стоимости украинского угля до принятия формулы и после? Да еще и у разных производителей! Скорее всего это зеленое ТАБУ!
Путин-Xyйло    12.08.2020, 21:19
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А кому вообще интересно что после введения формулы "Роттердам+" уголь из "убыточных" государственных шахт - подорожал, а из Ахметовских - подешевел!
Путин-Xyйло    12.08.2020, 21:05
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
"По формуле Роттердам+ энергетики платили за более дешевый украинский уголь как за импортный"
Странно что без этой формулы "более дешевый украинский уголь" стал еще дороже! С чего бы это?
Путин-Xyйло    12.08.2020, 21:09
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
А после возврата к ней плесенью, уголь "стал дешевле газа"!
zadneprohodchik    12.08.2020, 20:47
Оценка:  -2
zadneprohodchik
И че ни один вальцман не сел.?
Брюква_и_Клюква    12.08.2020, 20:56
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Не переживай, чувак, посадят. Зелень вянет и осыпается к зиме.
Брюква_и_Клюква    12.08.2020, 20:30
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Именно поэтому зеленые барыги вернулись к этой формуле. Видимо, они мечтают намыть гораздо больше
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