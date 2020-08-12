НАБУ: В деле Роттердам+ доказан ущерб на 39 млрд грн
Экспертное подтверждение правильности определения размера всего ущерба еще продолжается, уточнили в НАБУ.
Информация о якобы отсутствии экспертизы, подтверждающей размер нанесенного ущерба государству в деле о формуле Роттердам+, по которой цена украинского угля считалась как импортного - не соответствует действительности. Об этом в среду, 12 августа, сообщило НАБУ.
Расследование в отношении чиновников Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, подчеркивают в НАБУ.
"В рамках расследования НАБУ и САП провели все необходимые следственно-процессуальные действия по установлению криминального правонарушения подозреваемыми", - отмечается в заявлении.
Также НАБУ обратилось с запросами в иностранные юрисдикции, учитывая финансовые операции группы компаний, проходящих по делу на международном рынке.
НАБУ отмечает, что ущерб, нанесенный 2016-2017 годы от действия формулы Роттердам+ государственными экспертами оценивается в 18 млрд грн. Экономические последствия всего периода действия формулы Роттердам+ в 2016-2019 года оценены в 39 млрд грн.
Экспертное подтверждение правильности определения размера всего ущерба еще продолжается, уточнили в НАБУ.
Как сообщалось, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование по делу Роттердам+ до получения ответов на международные запросы НАБУ.
Напомним, в НАБУ разъяснили позицию по Роттердам+. У детективов бюро нет претензий к стоимости угля, но есть замечания по логистическим затратам на его транспортировку и перевалку.
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Странно что без этой формулы "более дешевый украинский уголь" стал еще дороже! С чего бы это?