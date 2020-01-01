В Черниговской области остановку "заминировали" будильниками

В полицию обратились обеспокоенные местные жители, которые сообщили о подозрительных предметах, издававших звуковые сигналы.

На автобусной остановке в селе Мрин Носовского района Черниговской области полиция обезвредила подозрительные предметы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 18 августа.

"Взрывными устройствами" оказались упакованные в жестяные коробки будильники.

"В Мрине Носовского района на остановке общественного транспорта селяне обнаружили два предмета, которые показались им опасными, потому что один из них издавал звуковые сигналы. Взрывотехники разрушили коробки зарядом малой мощности и нашли внутри два будильника", - сказано в сообщении.

Информация местных жителей о подозрительных предметах, которые "тикали" в помойке, поступила в полицию в 17:00.

После принятия всех мер, взрывотехники разрушили банки гидродинамическим ударом с зарядом малой мощности. Взрывоопасных веществ в коробках не оказалось.

"Похоже, какой-то местный "Кулибин" таким образом нелепо пошутил", - резюмировали в полиции.

Напомним, что ранее в Одессе охранник из-за нехватки внимания "заминировал" аэропорт. Работающий охранником мужчина позвонил в полицию с собственного мобильного телефона и был задержан через полчаса.

Также сообщалось, что полиция проверила подозрительный пакет и "заминированное" авто в Киеве. Найденные в пакете молоко и яйца, по словам полиции, не представляют угрозы для граждан.

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