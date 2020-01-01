Конфликт возник между супругами во время распития спиртного.

На Одесчине мужчина забил жену монтировкой до смерти

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На Одесчине мужчина забил жену монтировкой до смерти

В Беляевском районе правоохранители задержали местного жителя по подозрению в убийстве собственной жены. Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

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Как рассказали полицейские, трагедия произошла во время совместного употребления спиртных напитков. Поссорившись за столом, 60-летний глава семейства схватил монтировку и начал избивать супругу.

В итоге 48-летнюю женщину госпитализировали с переломами ребер и разрывом селезенки, но, к сожалению, за несколько часов она умерла.

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Злоумышленника полицейские застали дома. С места происшествия изъяли орудие преступления. Следователи объявили мужу о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Согласно санкции статьи за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Херсонщины показывал приемы борьбы и случайно убил друга. Товарищ умер от удушения.