За полгода население Украины сократилось на 140 тысяч
Начиная с нового года и по май, численность населения Украины сократилась более чем на 100 тыс. человек.
Анализ Государственной службы статистики показал, что численность населения Украины на 1 июня составила 41 млн 762 тыс. 100 человек. Об этом говорится на сайте Госстата.
В период с января по май численность населения сократилась более чем на 100 тыс. человек.
А в период с января по июнь 2020 года численность сократилась на 140,3 тыс. лиц.
По оценке на 1 июля 2020 года в Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.
Кроме того, существенным остается превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.
Ранее сообщалось, что перепись населения в Украине не проведут еще минимум два года.
Отметим, ученые прогнозируют, что население Украины уменьшится в 2,5 раза.
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