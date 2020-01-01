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За полгода население Украины сократилось на 140 тысяч

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Начиная с нового года и по май, численность населения Украины сократилась более чем на 100 тыс. человек.
Также превышает показатель смертности над рождаемостью
Также превышает показатель смертности над рождаемостью
 
Анализ Государственной службы статистики показал, что численность населения Украины на 1 июня составила 41 млн 762 тыс. 100 человек. Об этом говорится на сайте Госстата.
 
В период с января по май численность населения сократилась более чем на 100 тыс. человек. 
 
А в период с января по июнь 2020 года численность сократилась на 140,3 тыс. лиц. 
 
По оценке на 1 июля 2020 года в Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.  
 
Кроме того, существенным остается превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.
 
 
Отметим, ученые прогнозируют, что население Украины уменьшится в 2,5 раза.

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Теги: население украины, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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