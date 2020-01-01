За полгода население Украины сократилось на 140 тысяч

Начиная с нового года и по май, численность населения Украины сократилась более чем на 100 тыс. человек.

Также превышает показатель смертности над рождаемостью

Анализ Государственной службы статистики показал, что численность населения Украины на 1 июня составила 41 млн 762 тыс. 100 человек. Об этом говорится на сайте Госстата.

В период с января по май численность населения сократилась более чем на 100 тыс. человек.

А в период с января по июнь 2020 года численность сократилась на 140,3 тыс. лиц.

По оценке на 1 июля 2020 года в Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.

Кроме того, существенным остается превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

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