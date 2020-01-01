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Зеленский: Развитие трансъевропейской транспортной сети - приоритет

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Кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года, сейчас подготовка проекта находится на финальной стадии.
Зеленский обсудил с главой ЕБРР подготовку нового совместного проекта по финансированию дорожного ремонта
Зеленский обсудил с главой ЕБРР подготовку нового совместного проекта по финансированию дорожного ремонта
president.gov.ua
 
Проект развития трансъевропейской транспортной сети на €900 млн является приоритетным для украинских властей в рамках национальной программы Большая стройка. Об этом во вторник, 18 августа, заявил президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, сообщил офис президента Украины.
 
 
Сейчас подготовка проекта находится на финальной стадии, отметили в офисе президента. Консультанты ЕБРР проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов данного проекта. 
 
В его рамках запланирован капитальный ремонт автотрассы М-05 Киев - Одесса протяженностью 300 км и строительство северной объездной дороги во Львове. Кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года.
 
Собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, отметили в офисе президента.
 
Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты.
 
Ранее сообщалось, что ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Киев-Одесса. Общая сумма финансирования проекта составляет до 900 млн евро. Ее разделят между собой ЕБРР и ЕИБ.

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Теги: дороги, ЕБРР, Владимир Зеленский, кредит, Ремонт дорог
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Источник: korrespondent.net

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