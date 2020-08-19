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Начался всеукраинский крестный ход в Почаевскую лавру

Комментариев: 2
Паломники за семь дней планируют пройти больше 200 км из Хмельницкой области в Тернопольскую.
 
Несколько тысяч верующих УПЦ из разных областей Украины в среду, 19 августа, приехали в Каменец-Подольский и начали ход крестный ход в Почаевскую лавру. Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNews.
 
 
Паломники за семь дней планируют пройти больше 200 км из Хмельницкой области в Тернопольскую. В среднем они должны преодолевать около 30 км в день.
 
Среди участников крестного хода: взрослые с детьми, а также пожилые люди. Они намерены идти окружными дорогами, лишь иногда выходя на главные трассы. 
 
Верующие взяли с собой палатки и карематы, на которых планируют спать под открытым небом. "Этой традиции уже больше 200 лет. Несмотря на все вызовы 2020 года, люди решили обычай не нарушать", - говорится в сообщении.
 
 
Напомним, в конце июля Православная церковь Украины и Украинская православная церковь МП решили не проводить крестный ход в честь 1032 годовщины крещения Киевской Руси из-за карантина.

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Теги: церковь, Лавра, крестный ход, Почаевская лавра
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Лаптев    19.08.2020, 22:51
Оценка:  0
Лаптев
Вдоль дороги у реки
Носят КОВИД ходаки
dron29    19.08.2020, 22:18
Оценка:  +1
dron29
Нормально кацы заразу разносят по Украине.
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