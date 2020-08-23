Военные получат 132 образца вооружения – Зеленский

Переоснащение украинской армии и приведение органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО является обязательным, подчеркнул президент.

Подразделения Вооруженных сил Украины получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия государственного флага, сообщает Укринформ в воскресенье, 23 августа.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", – сказал Зеленский.

Он акцентировал на том, что переоснащение украинской армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО является обязательным.

Глава государства также напомнил, что в этом году общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд гривен, и, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на эту сферу не изменились.

После выступления президент вручил сертификаты на вооружения представителям ВСУ.

Ранее стало известно, что Укроборонпром передал Минобороны последнюю партию БТР-4Е. Госконцерн выполнил все контрактные обязательства по изготовлению 45 бронетранспортеров.

ВСУ получили новую станцию радиоэлектронной борьбы

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