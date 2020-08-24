Зеленский: На Востоке "слышат тишину"

На Донбассе уже почти месяц военные не несут потери, а местные жители "слышат тишину", говорит Зеленский.

В этом году торжества устроили не на Майдане, а на Софийской площади Скриншот из видео

Жители востока Украины 29-й день подряд "слышат тишину". Об этом во время выступления в День Независимости в понедельник, 24 августа, заявил президент Владимир Зеленский. "Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым - раненых ноль, погибших - ноль. Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно хорошее", - сказал он. По его словам, сегодня - 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь. "Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о тишине? Они ответили: мы слышим не новость, мы слышим тишину", - добавил глава государства.

Также Зеленский заявил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

"Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует - агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди из патриотизма. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет. Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба - не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это да не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинцы не должны никому давать шанса посеять между ними раздор - "нет соседям, ни внутренним чужакам, тем, что обворовывали нашу маму Украине много лет, потому что никогда не считали его родным".

Он заверил, что власть делает все, чтобы оккупированные территории Украины вернулись в страну, которую они не узнают.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться им во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем – парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул важность борьбы с коронавируса и соблюдение правил безопасности и поблагодарил врачей за их работу.

"Тогда обязательно наступит день, когда под радостным смс от Генштаба будет не менее радостное от министра здравоохранения: за сутки в Украине заболело ноль, умерло ноль", - сказал Зеленский.

Отметим, после празднования на Софийской площади в центре Киева начинается Марш защитников

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