ОПЗЖ послала Попова и Пальчевского в атаку на Кличко

Ведущий и автор программы политического проекта “Без цензуры“ на сайте “Цензор“ Богдан Буткевич считает, что кандидат на выборах мэра Киева Андрей Пальчевский представляет интересы партии “Оппозиционная платформа — За жизнь“, соглавой политсовета которой является Виктор Медведчук. Об этом сообщает Деловая столица.

Так, в программе отмечено: “Партия Перемога “Пальчевского“ — это еще одна колонна кума Путина Медведчука, с которым он собирается идти сейчас на киевские выборы, а потом на всеукраинские… И это (выдвижение кандидатом в мэры) не случайность, так как ОПЗЖ нужны очень новые лица… Пальчевский выступает экспертом по всем вопросам, и под этой благородной сединой прячет пророссийский след“.

Также кандидатом от ОПЗЖ в СМИ называют бывшего глава КГГА времен Януковича Александра Попова. По данным опроса, проведенного в августе ВОО “Передовые правовые инициативы“, Попова поддерживают 5,35% киевлян, Пальчевского – 5,21%. При этом лидерство в гонке продолжает сохранять действующий мэр Киева Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 41,6% опрошенных.

По мнению экспертов, задача Попова и Пальчевского, рейтинг которых едва превышает 5%, оттянуть голоса от Кличко.

И Попова, и Пальчевского СМИ уличают в пророссийских взглядах. Так, Александра Попова обвиняют в причастности к разгону митингующих на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Уголовное дело по этому факту до сих пор расследуется. Примечательно, что ранее Попов заявлял о том, что не намерен возвращаться в политику. Андрей Пальчевский в свою очередь за последние пять лет стал завсегдатаем телевизионных каналов 112 канал, Newsone, Zik, которые связывают с одним из лидеров “Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктором Медведчуком. В СМИ также сообщалось, что нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар возглавил теневой предвыборный штаб Пальчевского.

Согласно результатам августовского опроса ВОО “Передовые правовые инициативы“, в Киеве лидером избирательной гонки остается действующий мэр Киева Виталий Кличко – он набирает 41,6% голосов. Второе и третье место делят Ирина Верещук и Алексей Кучеренко. Так, рейтинг кандидата от «Слуги народа», народного депутата Ирины Верещук — 10,41%, кандидат от “Батькивщины“ Алексея Кучеренко – 9,23%.