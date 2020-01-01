Укрзализныця возвращает охрану в пассажирские поезда

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов, в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом korrespondent.net

Железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов, в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены, уточнил он.

Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом, отметил министр.

Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны пассажирских поездов камерами видеофиксации. "По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - уточнил Криклий.

По его данным, военизированная охрана УЗ будет сопровождать поезда №10/9 Мариуполь – Киев, №29/30 Киев – Ужгород, №38/37 Киев – Запорожье, №49/50 Киев – Трускавец, №63/64 Харьков – Киев, №79/80 Днепр – Киев, №92/91 Львов – Киев, №102/101 Киев – Херсон, №106/105 Одесса – Киев, №136/135 Киев – Покровск.

Напомним, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину . Также стало известно, что подозреваемого зовут Виталий Рудзько. Он напал на Анастасию Луговую, которая ехала в поезде с ребенком. Позднее правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Подозреваемому в совершении преступления уроженцу Запорожья избрана мера пресечения.

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