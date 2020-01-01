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У Зеленского ответили "Венецианке" по КСУ

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Вениславский говорит, что роспуск КСУ - это единственный возможный выход из сложившейся ситуации.
У Зеленского отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ
У Зеленского отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ
Корреспондент.net

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что прекращение полномочий судей Конституционного - это единственно возможный выход из сложившейся ситуации. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 31 октября.

"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы. Поэтому я считаю, что законопроект абсолютно адекватен", - подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что сейчас искать исключительно легитимное и конституционное решение, которое позволит выйти из конституционного кризиса, вряд ли получится.

"Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР. А Рада должна принять соответствующее решение", - резюмировал Вениславский.

Напомним, что ранее в Совете Европы выступили против роспуска КСУ. Венецианская комиссия и GRECO направили письмо Дмитрию Разумкову о законопроекте Зеленского по Конституционному суду.

Перед этим в Европарламенте поддержали отставку судей КСУ. Евродепутаты выступили с заявлением относительно отмены КСУ статьи о лжи в декларациях и заявили, что поддерживают законодательную инициативу Зеленского о восстановлении добропорядочности судопроизводства КСУ.

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Теги: Конституционный суд, Greco, Владимир Зеленский, Евросовет, Венецианская комиссия, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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