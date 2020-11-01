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В Бердянске больная COVID-19 роженица выпрыгнула из окна

Комментариев: 2
Она оставила предсмертную записку.
Роженица оставила записку
Роженица оставила записку
facebook.com/KyivOperativ/

1 ноября, около 10:00 в Бердянском территориальном медицинском объединении (БТМО) из окна выпрыгнула женщина, буквально накануне родившая ребенка. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает БТМО.

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Женщина 1988 г.р. с предельным сроком беременности поступила в родильное отделение роддома 23 октября. Поскольку в результате обязательного тестирования у пациентки было обнаружено инфицирование коронавирусом, она была госпитализирована в специализированное отделение для больных COVID-19. 26 октября состоялось благополучное родоразрешение. Роженица и ребенок были в нормальном состоянии.

"1 ноября около 10:00, руководствуясь личными мотивами, оставив записку, женщина решилась на суицидальный поступок и выпрыгнула из окна второго этажа. По счастливому стечению обстоятельств пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, и она находится под наблюдением врачей в т.ч. и психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - говорится в сообщении.

Сейчас жизни роженицы ничего не угрожает. Она и новорожденный находятся под наблюдением медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева выбросилась из окна мать двоих детей.

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Теги: Бердянск, самоубийство, роженица
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    01.11.2020, 16:20
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Типичная баба. Ей все обязаны.
Woodbrother    01.11.2020, 16:24
Оценка:  +1
Woodbrother
В жизни надо учитывать особенности женской психологии. Ничего в этом сложного нет- но людям будет приятно.
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