Уже более 400 тысяч украинцев заразились COVID-19

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области.

За прошедшие сутки, 1 ноября, в Украине медики подтвердили 6 754 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные СНБО. С начала пандемии заболели уже 402 194 украинца.

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Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской (+817), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях, а также в Киеве (+507).

Меньше всего заразившихся в Кировоградской области (+46) и Луганской области (+47).

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 402 194 случая COVID-19. Выздоровели 163 768 человек (2 327 – за минувшие сутки), а 7 375 – умерли (69 – за минувшие сутки). Болеют 231 051 человек. У 476 458 – подозрение на инфицирование.

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Больше всего людей заразилось в Киеве – 38 745, Харьковской области – 37 997, и во Львовской области – 30 700. Меньше всего – в Кировоградской области (2 656).

Ранее стало известно, что медбригады для борьбы с COVID-19 будут формировать по контракту. За добровольцами сохранится прежнее место работы, средняя зарплата и трудовой стаж.