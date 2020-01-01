Суд закрыл первое дело после решения КСУ

Дело Константина Брыля было закрыто на основании решения КСУ, согласно которому отменена статья о недостоверном декларировании.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в понедельник, 2 ноября.

По данным НАБУ, Брыль не указал в декларации четыре автомобиля Mercedes и один Land Rover, два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры и земельные участки.

Также детективы установили, что с годовым доходом в $10 тысяч Брыль с семьей по несколько раз в год посещали зарубежные страны: Грецию, Италию, Турцию, Францию, Израиль и останавливались там в дорогих отелях.

В ЦПК отмечают, что у ВАКСа нет выбора – такие дела обречены из-за решения решения КСУ, поскольку признание неконституционной уголовной ответственности за такие действия автоматически означает закрытие дел.

Эту информацию в комментарии LIGA.net подтвердила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"Дело было закрыто на основании последнего решения КСУ, согласно которому отменена статья 366-1 (недостоверное декларирование) УК", – сообщила она.

Напомним, на прошлой неделе судьи КСУ на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало огромный политический и общественный резонанс.