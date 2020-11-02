Зеленский обсудил с нардепами перезагрузку КСУ

Под угрозой оказались безвизовый режим, а также поддержка Украины со стороны ЕС, НАТО, МВФ и других международных партнеров, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции Cлуга народа в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 2 ноября.

Указано, что во время заседания Зеленский призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ.

По словам президента, если не восстановить доверие общества к Конституционному суду, то страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с ЕС, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, МВФ и других международных партнеров.

Владимир Зеленский заявил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного суда.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона относительно этого будет абсурдным и не будет иметь силы.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда", – резюмировал глава государства.

Напомним, на прошлой неделе судьи КСУ на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало огромный политический и общественный резонанс.

А сегодня стало известно, что Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело после решения КСУ. Оно касается экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.

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