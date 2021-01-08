Зеленский о трагедии рейса МАУ: Получим все ответы

При крушении самолета МАУ под Тегераном год назад погибли 11 украинцев и еще 165 человек.

Президент Владимир Зеленский в годовщину сбития пассажирского рейса украинского самолета авиакомпанни МАУ под Тегераном почтил память погибших и пообещал, что на все вопросы будут даны ответы, а виновные будут наказаны.

"Трагедии такого масштаба - это всегда рубец на сердце нации. Уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета. Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные", - заявил президент.

Он отметил, что "в современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности в таких преступлений тоже нет".

"Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получения надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь", - заметил Зеленский.

По его словам, меньшее, что могло сделать государство для памяти погибших украинцев, это отметить их званиями Героев Украины. "Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали", пишет президент.

"Совсем скоро будем иметь памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане. Чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом со своими. И где можно было бы хотя бы частично избавиться от ощущения той безумной несправедливости от того, что произошло", - заявил Зеленский.

Отметим, что сегодня в Киеве состоялось чествование памяти погибших рейса PS752. На нем присутствуют представители ОП, Мининфраструктуры, Офиса генпрокурора, МИД, СНБО, иностранных представительств, посольств и консульств государств, чьи граждане стали жертвами трагической гибели рейса.

На мероприятии также присутствовали родные и члены семей погибших членов экипажа и пассажиров рейса PS752, представители авиакомпании МАУ.

"Сколько бы времени и усилий не нуждался процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации. Сегодня же должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни были забраны в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, потерявших в тот день своих родных", - сказал президент.

Как сообщалось, Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция сделали заявление в годовщину сбития рейса PS752 МАУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet