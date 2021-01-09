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В Одессе маршрутчик высадил мужчину с инсультом, который позже умер

Комментариев: 8
Мужчине было 42 года.
Водитель высадил мужчину с инсультом на конечной
Водитель высадил мужчину с инсультом на конечной
vgorode.ua

6 января в одесской маршрутке мужчине, который возвращался с работы, стало плохо, но никто из пассажиров даже не обратил на него внимания. Мало того, у него попытались вытащить телефон, а водитель на конечной просто выпихнул его из автобуса, сообщает South News.

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Мужчину подобрала скорая, которая проезжала мимо. Его доставили в больницу, но девятого января он умер от осложнений инсульта. На момент смерти ему было 42 года. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе водитель такси отобрал телефон у студента.

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Теги: Одесса, смерть, маршрутка
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Комментариев (8)
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Ментосс    09.01.2021, 16:11
Оценка:  -26
Ментосс
Брехня!Такого не могло быть в Одессе!У нас после Пэрэмоги Долбойебизма все в стране стали не только богатыми и счастливыми,но и добрыми.Это наверняка случилось в Омске!Гыгыгыгыгы!
WTF2wtf    09.01.2021, 16:28
Оценка:  +9
WTF2wtf
У вас, штатное нацистское быдло путинское???
Нахyй скачи, шизоидный антиукраинский говномет-многостаночник оккупантов из раши ...
темп    09.01.2021, 15:37
Оценка:  +1
темп
Добрые самаритяне....
ВосставшийИзБана    09.01.2021, 15:13
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
По статистике 42 - критический возраст для мужчин.
ЗовПрироды    09.01.2021, 14:08
Оценка:  +9
ЗовПрироды
Капец, что с людьми делает поганая клоунская власть. Раньше такого практически не было.
ВосставшийИзБана    09.01.2021, 15:12
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
Так быстро такое сделать нельзя. Да и нормальные за артикля не проголосовали бы.
ЗовПрироды    09.01.2021, 15:24
Оценка:  +10
ЗовПрироды
За последнее время люди действительно как то отупели, нынешние два года были критическими.
WTF2wtf    09.01.2021, 16:28
Оценка:  +7
WTF2wtf
Вавка в голове?
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