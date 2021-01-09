В Одессе маршрутчик высадил мужчину с инсультом, который позже умер

Мужчине было 42 года.

6 января в одесской маршрутке мужчине, который возвращался с работы, стало плохо, но никто из пассажиров даже не обратил на него внимания. Мало того, у него попытались вытащить телефон, а водитель на конечной просто выпихнул его из автобуса, сообщает South News.

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Мужчину подобрала скорая, которая проезжала мимо. Его доставили в больницу, но девятого января он умер от осложнений инсульта. На момент смерти ему было 42 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе водитель такси отобрал телефон у студента.