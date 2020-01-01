Эксперт прогнозирует рост цен на яйца в Украине

В Украине сокращается предложение яиц, а спрос на продукт продолжает расти, сообщила эксперт.

Цены на яйца в Украине поднимутся еще больше - эксперт Unsplash

Уже в январе месяце цены на яйца в Украине могут подскочить до 40 грн за десяток. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, будущее подорожание продукта связано с увеличением цены кормов для кур.

"Под конец 2020 года производителей кормов для птицы всколыхнула нестабильность рынка сырья. Значительно выросли цены на зерно пшеницы, зерно кукурузы, сою, и жмых", - сказала эксперт.

Как подчеркнула Бойко, ранее себестоимость 10 яиц была - 14 гривен, а сегодня она уже выросла до 22 гривен и растет дальше.

"Соответственно, мы видели цену до 30 гривен, а сейчас уже наблюдаем 34-36 гривен на полках в магазинах", - рассказала эксперт.

По ее мнению, уже в ближайшее время стоимость 10 яиц подскочит до 40 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подешевел борщевой набор. Хотя большинство продуктов с начала лета подорожали, овощи борщевого набора упали ниже цены прошлого года.

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