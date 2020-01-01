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Во Львовской области произошло землетрясение

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Никто из людей не пострадал.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Вчера, 10 января, во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 1,9 балла, проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины. Ранее землетрясение зафиксировали в Закарпатской области.

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В частности, подземный толчок магнитудой около 1,9 балла произошел в 13:13 в районе с. Луки Самборского района. Землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось. Его обозначили как “некласифицированное происшествие“.

Напомним, в ночь на 3 января в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла. Оно тоже на поверхности не ощущалось. Перед этим, в декабре 2020 года, подземные толчки в течение одних суток происходили на территории трех западных областей Украины.

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Ранее сообщалось, что в конце декабря 2020 года Хорватию потрясло несколько сильных толчков земли. Их магнитуда достигала 6,3 балла по шкале Рихтера.

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Теги: Львовская область, землетрясение
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