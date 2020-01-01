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В Харькове полиция проверяет возможную подделку подписи Кернеса

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Речь идет об электронной подписи покойного мэра города, которую поставили под предложением избрать Игоря Терехова секретарем горсовета.
В Харькове проверят возможную подделку подписи Кернеса
В Харькове проверят возможную подделку подписи Кернеса
facebook.com/gennadykernes

Полиция проверяет подлинность электронной подписи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса под обращением с предложением избрать Игоря Терехова секретарем горсовета. Об этом заявила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева в понедельник, 11 января.

Документ Кернес якобы направил за несколько дней до смерти.

Мустафаева опубликовала ответ прокуратуры на свое депутатское обращение, который гласит, что прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке электронной подписи неустановленными лицами на представлении мэра Геннадия Кернеса об избрании Терехова. Она настаивает, что по состоянию здоровья Кернес не мог сам воспользоваться подписью.

В то же время в прокуратуре отметили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по статье о подделке документов.

Расследование ведет полиция Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Харькове именем Кернеса назовут улицу и станцию метро. По словам секретаря горсовета Харькова, это "святой долг".

Также мы писали, что попрощаться с Кернесом пришли 110 тысяч человек. Очередь желающих попрощаться с Кернесом растянулась на сотни метров, церемонию продлили на час.

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Теги: Харьков, Кернес, полиция, подделки, подпись, Геннадий Кернес
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Источник: korrespondent.net

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