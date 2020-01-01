В Харькове полиция проверяет возможную подделку подписи Кернеса

Речь идет об электронной подписи покойного мэра города, которую поставили под предложением избрать Игоря Терехова секретарем горсовета.

Полиция проверяет подлинность электронной подписи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса под обращением с предложением избрать Игоря Терехова секретарем горсовета. Об этом заявила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева в понедельник, 11 января.

Документ Кернес якобы направил за несколько дней до смерти.

Мустафаева опубликовала ответ прокуратуры на свое депутатское обращение, который гласит, что прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке электронной подписи неустановленными лицами на представлении мэра Геннадия Кернеса об избрании Терехова. Она настаивает, что по состоянию здоровья Кернес не мог сам воспользоваться подписью.

В то же время в прокуратуре отметили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по статье о подделке документов.

Расследование ведет полиция Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Харькове именем Кернеса назовут улицу и станцию метро. По словам секретаря горсовета Харькова, это "святой долг".

Также мы писали, что попрощаться с Кернесом пришли 110 тысяч человек. Очередь желающих попрощаться с Кернесом растянулась на сотни метров, церемонию продлили на час.

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