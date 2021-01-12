Украденная в Луганске икона стоит 12,5 миллионов евро, - СМИ
Старинную икону из Луганска, которую боснийцы подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову, оценили в 12,5 млн евро.
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Об этом со ссылкой на источники боснийского телеканала BN TV сообщил Балканский обозреватель.
Золотую 300-летнюю икону в декабре подарил Лаврову глава Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. До этого она хранилась в сейфе боснийского банка Banke Srpske. Позже этот банк обанкротился, после чего раритет отдали на хранение другому банку UKIO с литовскими владельцами.
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Как икона оказалась в банке Боснии и Герцеговины, установить не удалось. Как известно, на ней стоит печать Советской Украины. Милорад Додик также проинформировал, что икону нашли в Луганске.
Украинское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало вернуть украденный предмет культурного наследия в Украину. При этом Додик отметил, что отдаст икону не Украине, а тем, кто ее передал боснийцам. Ранее он заявил, что хотел вернуть предмет старины России, чтобы еще больше укрепить с ней связи.
Напомним, также мы писали, что в Боснии отказались вернуть Украине украденную в Луганске икону.
Но забавно, что духовные скрепы позволяют русским воровать не только обычные материальные ценности, но и религиозные реликвии.
И надо и не надо —
Дарили лики, жития,
В окладе, без оклада...
Из пыльных ящиков косясь
Безропотно, устало,
Искусство древнее от нас,
Бывало,
и — сплывало.
Кто — крестик, кто — иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки — неохотно.