Украденная в Луганске икона стоит 12,5 миллионов евро, - СМИ

Артефакт до передачи РФ хранился в боснийском банке, как он туда попал – неизвестно.

Старинную икону из Луганска, которую боснийцы подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову, оценили в 12,5 млн евро.

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Об этом со ссылкой на источники боснийского телеканала BN TV сообщил Балканский обозреватель.

Золотую 300-летнюю икону в декабре подарил Лаврову глава Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. До этого она хранилась в сейфе боснийского банка Banke Srpske. Позже этот банк обанкротился, после чего раритет отдали на хранение другому банку UKIO с литовскими владельцами.

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Как икона оказалась в банке Боснии и Герцеговины, установить не удалось. Как известно, на ней стоит печать Советской Украины. Милорад Додик также проинформировал, что икону нашли в Луганске.

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало вернуть украденный предмет культурного наследия в Украину. При этом Додик отметил, что отдаст икону не Украине, а тем, кто ее передал боснийцам. Ранее он заявил, что хотел вернуть предмет старины России, чтобы еще больше укрепить с ней связи.

Напомним, также мы писали, что в Боснии отказались вернуть Украине украденную в Луганске икону.

