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Украденная в Луганске икона стоит 12,5 миллионов евро, - СМИ

Комментариев: 4
Артефакт до передачи РФ хранился в боснийском банке, как он туда попал – неизвестно.
Икону, подаренную Лаврову, оценили в 12,5 млн грн
Икону, подаренную Лаврову, оценили в 12,5 млн грн
facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Старинную икону из Луганска, которую боснийцы подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову, оценили в 12,5 млн евро.

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Об этом со ссылкой на источники боснийского телеканала BN TV сообщил Балканский обозреватель.

Золотую 300-летнюю икону в декабре подарил Лаврову глава Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. До этого она хранилась в сейфе боснийского банка Banke Srpske. Позже этот банк обанкротился, после чего раритет отдали на хранение другому банку UKIO с литовскими владельцами.

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Как икона оказалась в банке Боснии и Герцеговины, установить не удалось. Как известно, на ней стоит печать Советской Украины. Милорад Додик также проинформировал, что икону нашли в Луганске.

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало вернуть украденный предмет культурного наследия в Украину. При этом Додик отметил, что отдаст икону не Украине, а тем, кто ее передал боснийцам. Ранее он заявил, что хотел вернуть предмет старины России, чтобы еще больше укрепить с ней связи.

Напомним, также мы писали, что в Боснии отказались вернуть Украине украденную в Луганске икону.

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Теги: Луганск, икона, РФ, Лавров, Босния и Герцеговина, Луганск
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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    12.01.2021, 12:26
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Русские мародеры ее и украли с Луганска. Поэтому додик и не называет тех, от кого получил ее.
Но забавно, что духовные скрепы позволяют русским воровать не только обычные материальные ценности, но и религиозные реликвии.
ВосставшийИзБана    12.01.2021, 12:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А раньше мы во все края —
И надо и не надо —
Дарили лики, жития,
В окладе, без оклада...

Из пыльных ящиков косясь
Безропотно, устало,
Искусство древнее от нас,
Бывало,
и — сплывало.
ВосставшийИзБана    12.01.2021, 12:18
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Таскают: кто — иконостас,
Кто — крестик, кто — иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.

И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки — неохотно.
freedom7777    12.01.2021, 12:05
Оценка:  -22
freedom7777
12, 5 миллионов евро )) во гонят , дороже Ван Гога. Хотят денег сбить . Придумали цену от фонаря)). Зачем такую дичь печатать.
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