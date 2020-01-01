Украинский военачальник Хомчак стал отцом

Новорожденную дочь назвали Марией.

В семье главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака произошло пополнение. У него в понедельник, 11 января родилась дочь.

Читай также: ВСУ так и не получили обещанное оружие против дронов – Хомчак

Об этом рассказала жена военачальника, глава Черниговской обладминистрации Анна Коваленко. Также Анна выложила фото, где видно ручку ребенка. Судя по ее посту, малышку назвали Марией.

Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак появилась сегодня на свет. Мы счастливы, — написала новоиспеченная мать в Facebook.

Читай также: Чисто военного решения по Донбассу сегодня нет – Хомчак

Под публикацией комментаторы поздравили семейство с радостным событием. Дочери главнокомандующего пожелали расти здоровой.

Отметим, о том, что 53-летний Руслан Хомчак женился на 29-летней Анне Коваленко, стало известно в октябре 2020 года. По информации в сети, до брака пара встречалась полгода. Есть ли у кого-то из супругов еще дети вне их брака, неизвестно, информации о них нет.

По данным СМИ, Коваленко планирует провести в декрете не больше месяца. После этого она намерена вернуться к обязанностям черниговского губернатора.

Новоиспеченная мать выложила в сеть фото facebook.com/anna.kovalenko

Напомним, ранее мы также писали, что